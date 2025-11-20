Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am Donnerstag (20.11.) zwischen 7 Uhr und 13 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der grau-silberfarbene BMW X3 war auf dem Parkplatz der Karl-Kübel-Schule in Bensheim in Höhe der Fahrradständer geparkt.

Der Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer:06251 / 8468-0 zu melden.

