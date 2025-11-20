PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am Donnerstag (20.11.) zwischen 7 Uhr und 13 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der grau-silberfarbene BMW X3 war auf dem Parkplatz der Karl-Kübel-Schule in Bensheim in Höhe der Fahrradständer geparkt.

Der Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer:06251 / 8468-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiter: Kohl, POK; Polizeistation Bensheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:36

    POL-DADI: Schwerer Verkehrsunfall / Fahrzeug überschlägt sich / Zeugenaufruf

    Darmstadt (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag (20.11.2025) gegen 13:00 Uhr in der Pallaswiesenstraße. Eine 70jährige Fahrzeugführerin überholte scheinbar mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und prallte hierbei gegen eine Mittelinsel, sodass sich ihr Renault nachfolgend mehrfach überschlug und auch weitere Fahrzeuge, sowie eine ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:04

    POL-HP: Unfallflucht in Zotzenbach. Polizei sucht Zeugen.

    Zotzenbach (ots) - Rimbach-Zotzenbach - Am Mittwoch, den 19.11.25 um 10:00 Uhr, kam es in der Straße ,,Grüne Au/Kreuzberghof'' zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (weißer Transporter) war auf der genannten Straße in Fahrtrichtung Münschbach unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (Lkw mit Ladefläche, Farbe und Modell nicht bekannt) streifte hierbei in einer Kurve das geschädigte Fahrzeug. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:29

    POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Automat aufgebrochen / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Am Montagmorgen (19.11.), gegen 4 Uhr, hebelten bislang unbekannte Diebe einen Automaten in der Messeler-Park-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie die Geldkassette samt ihrem Inhalt. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen befanden sich in der Geldkassette mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren