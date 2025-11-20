POL-HP: Bensheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Bensheim (ots)
Am Donnerstag (20.11.) zwischen 7 Uhr und 13 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der grau-silberfarbene BMW X3 war auf dem Parkplatz der Karl-Kübel-Schule in Bensheim in Höhe der Fahrradständer geparkt.
Der Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.
Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer:06251 / 8468-0 zu melden.
