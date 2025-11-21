PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörlenbach (ots)

Am vergangenen Freitag (14.11) wurde zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr ein geparkter, graufarbener Opel Mokka am Fahrzeugheck beschädigt. Das Auto parkte in der Weinheimer Straße in Mörlenbach. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt mindestens 4.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiterin: Mandel, PK'in; Polizeistation Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

