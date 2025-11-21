PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Einhausen (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Donnerstag (20.11.) in Einhausen gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 12.00 und 21.45 Uhr durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang in ein Haus in der Ringstraße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck, Armbanduhren und Parfüm. Zudem geriet in der Jägersburger Straße ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Auch hier drangen die Täter über die Terrassentür ein. Tatzeit war hier zwischen 15.40 und 17.40 Uhr. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
