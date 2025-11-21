Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Einhausen (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Donnerstag (20.11.) in Einhausen gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 12.00 und 21.45 Uhr durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang in ein Haus in der Ringstraße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck, Armbanduhren und Parfüm. Zudem geriet in der Jägersburger Straße ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Auch hier drangen die Täter über die Terrassentür ein. Tatzeit war hier zwischen 15.40 und 17.40 Uhr. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

