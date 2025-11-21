PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (20.11.), in der Zeit zwischen 16.30 und 20.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Heppenheimer Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Schmuck und Bekleidung. Sie flüchteten anschließend.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

