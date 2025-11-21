PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: 70-Jährige ausgeraubt
Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstag (20.11.), gegen 11.30 Uhr, eine 70-jährige Seniorin in der Schulstraße ausgeraubt haben. Der Kriminelle riss beim Vorbeigehen der Seniorin die EC-Karte aus der Hand und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahren, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll mit einer dunkelblauen Jeans und einer gelben Jacke bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

