Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Rauschgiftfahnder finden Falschgeld und Haschisch

Erbach (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat das Rauschgiftkommissariat 34 der Kriminalpolizei in Erbach, unterstützt von Kräften der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, am Freitag (21.11.) die Wohnung eines 26 Jahre alten Mannes in Erbach durchsucht.

Bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Kripobeamten neben rund 90 Gramm Haschisch, einer kleinen Menge Marihuana und Steroiden zudem 61 gefälschte Banknoten. Weiterhin stellten die Fahnder auch über 800 Euro "echtes" Bargeld sicher.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

