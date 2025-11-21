POL-DA: Raunheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geld und Navigationsgerät entwendet
Raunheim (ots)
Am Freitag (21.11.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Iveco ein, der in der Reichenberger Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend Bargeld und ein Navigationsgerät. Bemerkt wurde die Tat am Nachmittag gegen 14.40 Uhr.
Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.
