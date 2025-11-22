Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mehrfamilienhaus nach Brand in Keller vorübergehend unbewohnbar

Bensheim (ots)

Am Freitag (21.11.) kam es gegen 21:30 Uhr zum Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Dreifamilienhauses in Bensheim. Das Feuer griff auf eine danebenstehende Waschmaschine über, konnte allerdings nach Eintreffen der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung ist das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden zunächst in einem örtlichen Hotel untergebracht.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bensheim und Auerbach, zwei RTW, ein NAW und eine Streife des PSt Bensheim.

