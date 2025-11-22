Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim, OT Hüttenfeld: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim, OT Hüttenfeld (ots)

Am Samstag, 22.11. wurde eine Verkehrsunfallflucht in Hüttenfeld an der Landstraße 3111 am Waldrand gemeldet. Der Tatzeitraum soll zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr gewesen sein. Hierbei wurde auf unbekannte Weise ein geparkter schwarzer PKW Peugeot beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 - 94400 entgegen.

Berichterstatterin: POK'in Lück, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell