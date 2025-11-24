PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Birkenau (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (22.11.), in der Zeit zwischen 16.45 und 21.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Wohnhaus "Am Berg" in Reisen ein. Offenbar flüchteten die ungebetenen Besucher aber anschließend ohne Beute vom Tatort.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

