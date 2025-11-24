Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Birkenau (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (22.11.), in der Zeit zwischen 16.45 und 21.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Wohnhaus "Am Berg" in Reisen ein. Offenbar flüchteten die ungebetenen Besucher aber anschließend ohne Beute vom Tatort.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

