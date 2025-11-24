PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Bürstadt (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Kripo am Freitag bzw. Samstag (21./22.11.) in Riedrode gemeldet. Unbekannte verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 19.15 und 22.45 Uhr, durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang in ein Haus in der Erlenstraße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck. Zudem geriet in der Spessartstraße ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter über ein Fenster ein. Tatzeit war hier zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstagvormittag (22.11.), 10.50 Uhr. Die ungebetenen Besucher flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Schaden von rund 3000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

