PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl aus Auto +++ Versuchter Einbruch +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

1.Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl aus Auto, Idstein, Niedernhausener Weg, Mittwoch, 15.10.2025, 03:43 Uhr,

(kq)In den frühen Morgenstunden des Mittwochs hat die Polizei in Idstein zwei Diebe festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte um 03:43 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die im Niedernhausener Weg in Idstein an mehreren geparkten Fahrzeugen Türgriffe überprüft hatten. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern, mindestens ein Auto zu öffnen und dieses zu durchwühlen- es wurden keine Wertgegenstände entwendet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fielen einer Streife zwei Personen im Nahbereich auf, die auf die Beschreibung des Zeugen passten. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Folge dessen vorläufig festgenommen. Einer der beiden Täter hatte einen offenen Haftbefehl, welcher vollstreckt wurde und der weitere Täter wurde mit einer Anzeige im Gepäck nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

2.Versuchter Einbruch,

Schlangenbad, Georgenborn, Triefenbergweg, Dienstag, 14.10.2025, 19:55 Uhr,

(kq)Einbrecher scheiterten am Dienstagabend bei einem Einbruchsversuch im Triefenbergweg im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn. Die unbekannten Täter versuchten um 19:55 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Während des Einbruchsversuchs wurde ein wachsamer Nachbar auf die Unbekannten aufmerksam und verschreckte diese in die Flucht. Einer der Täter wird als 16 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm bis 185 cm groß und athletisch beschrieben. Er sei mit dunkler Kleidung und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3.Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Rüdesheim, Taunusstraße, Ingelheimer Straße, Dienstag 14.10.2025, 10:14 Uhr,

(kq)Am Dienstagvormittag kam es in Rüdesheim in der Taunusstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rollerfahrer, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito wollte um 10:14 Uhr aus der Ingelheimer Straße in die Taunusstraße nach links einfahren und kollidierte hierbei mit dem Vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

