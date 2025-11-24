Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

Viernheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (22.11.), 13.00 Uhr und der Nacht zum Montag (24.11.), 2.50 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über den Balkon Zutritt in eine Erdgeschosswohnung, flüchteten aber anschließend offenbar ohne etwas zu erbeuten.

Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell