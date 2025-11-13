PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: 42-Jähriger fährt betrunken Auto und randaliert anschließend -#polsiwi

Bad Laasphe / Bad Berleburg (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (12. November) ist in Bad Laasphe ein 42-jähriger Mann mit seinem Audi betrunken unterwegs gewesen. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen hat der 42-Jährige mehrfach randaliert. Zunächst fiel der Mann in einem Discounter In der Stockwiese auf. Hier war der 42-Jährige mit dem Einkaufswagen unsicher unterwegs und fuhr gegen Kunden. Zeugen haben eine deutliche Alkoholfahne wahrgenommen und konnten beobachten, wie der Mann anschließend mit einem Audi wegfuhr. Die alarmierte Polizei konnte den Mann wenig später an dessen Wohnanschrift ermitteln. Bei der Personenüberprüfung bestätigte sich der Alkoholkonsum, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Im Bad Berleburger Krankenhaus sollte dann die Blutprobe durchgeführt werden. Bereits während der Fahrt zum Krankenhaus löste der Mann mehrfach den Sicherheitsgurt und war verbal aggressiv. Im Krankenhaus wehrte sich der Mann dermaßen massiv, dass die dort zunächst abgebrochen wurde. Die Beamten transportierten den 42-Jährigen zur Polizeiwache, wo weitere Beamte bei der Blutprobenentnahme unterstützten. In Folge der Widerstandshandlungen beschädigte der Audi-Fahrer mehrere Ausrüstungsgegenstände der Einsatzkräfte. Im Anschluss der Blutentnahmen beruhigte sich der Mann nach und nach, so dass er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte. Der Führerschein verblieb allerdings bei der Polizei.

Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen die Polizeibeamte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

