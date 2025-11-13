Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen mehrere Keller in Mehrfamilienhaus auf - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

In Siegen-Niederschelden haben unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße aufgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen ereigneten sich die Taten der Einbrecher zwischen Montagabend und Mittwochmorgen (12.11.2025).

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mindestens sechs Kellerabteilen. Ob sie dabei Gegenstände entwendeten, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

