Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stoppt alkoholisierten PKW-Fahrer - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Gernsdorf) (ots)

Am Dienstagabend (11.11.2025) wurde die Polizei auf die L722 nach Wilnsdorf alarmiert. Eine Zeugin hatte gegen 19:15 Uhr einen PKW beobachtet, der zwischen Anzhausen und Rudersdorf in Schlangenlinien unterwegs war und rief die Polizei. Kurz darauf verlor die Zeugin den Sichtkontakt zum Fahrzeug.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst negativ. Auf der Rückfahrt Richtung Polizeiwache fiel der PKW den Beamten auf der Marburger Straße in Höhe des Ortseingangs Gernsdorf wieder auf.

Die Polizisten hielten den Wagen an und kontrollierten den Fahrer. Dabei handelte es sich um einen 50-Jährigen. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Vortest verlief positiv.

Der 50-Jährige kam daraufhin mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

