POL-SI: Vier Bus-Fahrgäste nach Gefahrenbremsung auf Umweltspur verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Montagnachmittag (10.11.2025) musste ein Bus auf der Umweltspur in Siegen-Weidenau eine Gefahrenbremsung durchführen.

Eine 58-jährige PKW-Fahrerin befuhr gegen 16:40 Uhr die Weidenauer Straße in Richtung Siegen und wollte auf Höhe eines Supermarkts nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den auf der Umweltspur fahrenden Bus. Der 61-jährige Fahrer musste abrupt abbremsen. Daraufhin kamen mehrere Fahrgäste zu Fall. Zudem ging eine Trennscheibe innerhalb des Busses kaputt. Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Bus kam es nicht.

Insgesamt vier Personen wurden leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

