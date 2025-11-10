PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte öffnen mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (OT Sohlbach)/(OT Buchen) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.11.2025) sind unbekannte Täter durch Siegen-Buchen und Siegen-Sohlbach gezogen und haben mehrere Fahrzeuge geöffnet.

In Buchen waren die Diebe im Schwalbenweg unterwegs und verschafften sich Zugang zu mindestens drei PKW. Die Täter durchsuchten die PKW und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

In den Straßen "Am Hochwald" und "Im Gensterfeld" in Sohlbach suchten ebenfalls unbekannte Täter mindestens zwei Fahrzeuge auf. Sie entwendeten dabei ein Navigationsgerät.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

