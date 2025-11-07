PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 15-Jähriger am Zebrastreifen angefahren - mangelnde Sicht und schlechte Sichtbarkeit sind mögliche Ursachen -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (06. November) ist es an einem Zebrastreifen in der Straße Am Kornberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger ist dabei verletzt worden.

Was könnte zu dem Unfall geführt haben und was sagt die Polizei dazu?

Gegen 07:10 Uhr wollte ein 15-Jähriger die Straße Am Kornberg überqueren. Hierzu nutzte er den Zebrastreifen in Höhe der Einmündung Zum Söhler. Der dunkelgekleidete Junge hatte die andere Straßenseite schon fast erreicht, als ihn das Auto einer 32-jährigen Suzuki-Fahrerin erfasste.

Durch die Kollision wurde der 15-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass der Pkw von innen komplett beschlagen war. Eine Zeugin bestätigte, dass dies auch zum Unfallzeitpunkt der Fall gewesen sein sollte. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Unfallursächlich dürfte die schlechte Sicht der Autofahrerin gewesen sein.

Die Polizei rät vor dem Hintergrund des Unfalles: "Gerade jetzt in der beginnenden kalten und dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder bei der Inbetriebnahme von Fahrzeugen zu beschlagenen oder gar vereisten Scheiben. Sorgen Sie für ausreichende Sicht, bevor Sie losfahren. Aber auch als Fußgänger, Rad- oder E-Scooter-Fahrer kann man unfallvorbeugend etwas für die eigene Sichtbarkeit machen. Eine dunkel gekleidete Person ist bei Dunkelheit mit Abblendlicht auf etwa 25 Meter Entfernung sichtbar. Bei heller Kleidung sind es bereits 40 Meter und mit reflektierender Kleidung sogar 140 Meter. Diese Differenzen können im Extremfall über Leben und Tod entscheiden."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

