POL-SI: Kradfahrer fährt gegen stehenden Transporter und wird schwer verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Raumland) (ots)

Auf der B 480 ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (05.11.2025) schwer verletzt worden.

Der Jugendliche war mit seinem Krad von Raumland in Richtung Weidenhausen unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter. Der Fahrer des Transporters hielt auf Höhe des Abzweigs "Am Heßlar" an, um nach links abzubiegen. Dies übersah der 16-Jährige aus noch ungeklärter Ursache. Er fuhr in das Heck des Transporters und stürzte zu Boden.

Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die B 480 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

