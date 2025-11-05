Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Da war die Luft raus - Diebe flüchten ohne Beute -#polsiwi

Bad Berleburg - Aue (ots)

Zwei explosionsartige Geräusche haben Bewohner in der Straße Am Kapplerstein heute Nacht (05. November) aus dem Schlaf gerissen. Die Knallgeräusche waren durch Reifenplatzer verursacht worden, als Diebe versucht haben, eine Rüttelplatte zu entwenden.

Gegen 1:50 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Polizei ein. Bereits nach wenigen Minuten war der erste Streifenwagen vor Ort. Offensichtlich hatten Diebe versucht, eine Rüttelplatte von einer Straßenbaustelle Am Kapplerstein zu klauen. Hierzu hievten sie die Platte auf einen Transportwagen. Offensichtlich war diese aber zu schwer für das Gefährt - die beiden hinteren Luftreifen platzten. Die Zeugen konnten noch beobachten, wie die Täter zunächst erfolglos versuchten, die Rüttelplatte trotzdem weiter zu transportieren. Als dies nicht gelang, flüchteten sie zu Fuß.

Es soll sich um zwei Personen gehandelt haben. Beide waren ca. 1,70 m groß, dunkel bzw. schwarz gekleidet und vermummt. Eine Person soll hager, die zweite etwas kräftiger gewesen sein. Eine Nahbereichsfahndung ergab bislang keinen Hinweis auf den Verbleib sowie der Identität der Täter.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 entgegen.

