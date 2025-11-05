Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Landrat begrüßt Stefanie Schenke als neue Leiterin des Leitungsstabs bei der Polizei Siegen-Wittgenstein - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Stefanie Schenke ist die neue Leiterin des Leitungsstabs bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Die 39-jährige Kölnerin hat jüngst den Aufstieg in den höheren Dienst erfolgreich absolviert und ist nun im Rahmen ihrer ersten Verwendung in den hiesigen Kreis gekommen.

Der Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Andreas Müller hat die frisch gebackene Polizeirätin in der vergangenen Woche im Kreishaus begrüßt.

"Mit Stefanie Schenke dürfen wir in Siegen-Wittgenstein eine erfahrene Polizeibeamtin begrüßen, die bereits auf eine Vielzahl an dienstlichen Erfahrungen zurückblickt. Ich freue mich, dass wir diese wichtige Funktion mit einer engagierten und motivierten Beamtin besetzen können", so Landrat Andreas Müller.

Stefanie Schenke ist in Brandenburg geboren und kam 2006 zur Polizei in Nordrhein-Westfalen, wo sie ihre Ausbildung in Dortmund absolvierte. Nach dem dreijährigen dualen Studium ging es zunächst in den Wachdienst beim Polizeipräsidium Wuppertal in Remscheid. Nach einer Station bei der Bereitschaftspolizei wechselte die 39-Jährige als Lehrende ins Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten in Brühl bei Köln. Anschließend war sie beim Polizeipräsidium Köln im Leitungsstab tätig und entschied sich 2021 für den Aufstieg in den höheren Dienst, der traditionell vier Jahre dauerte.

"Bereits in den ersten Tagen begegneten mir viele freundliche und aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden und freue mich, die Behörde und den Kreis in der kommenden Zeit kennenzulernen", sagte Schenke bei ihrer Begrüßung.

Als Leiterin des Leitungsstabs, die den Behördenleiter und den Abteilungsleiter Polizei bei ihren Führungsaufgaben unterstützt, wird sie sich ab sofort auch mit den Bereichen Strategie/Controlling sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell