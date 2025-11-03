PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eierwerfer an Halloween - Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Gleich mehrfach sind der Polizei am Halloween-Abend und über das vergangene Wochenende Sachbeschädigungen gemeldet worden. Unbekannte hatten in mehreren Städten Eier gegen Häuser und Fenster geworfen.

Betroffen waren unter anderem die Stormstraße in Geisweid, der Höhenweg in Neunkirchen-Zeppenfeld, die Sterzenbacher Straße in Hilchenbach und der Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach.

Hinweise zu Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

