Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche im Siegener Stadtgebiet am vergangenen Wochenende - #polsiwi

Siegen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in mehrere Häuser in Siegen eingebrochen.

Zwischen Freitagmittag (31.10.2025) und Samstagmorgen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Salzmannweg. Sie hebelten ein Fenster im Untergeschoss auf und betraten in der Folge mehrere Räume. Die Einbrecher durchsuchten Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine geringe Summe Bargeld.

Zwischen Samstagnachmittag (01.11.2025) und Samstagabend drangen Einbrecher in eine Doppelhaushälfte im Bürbacher Weg ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Schmuckstücke und Uhren.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in der Giersbergstraße. Hier wurden Zeugen auf ein offenstehendes Fenster aufmerksam und riefen die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass auch in diesem Fall sämtliche Räume durchwühlt wurden. Hinweise über eine Tatbeute gibt es bislang nicht.

Ebenfalls in der Tatzeit zwischen Samstagmittag und Sonntag brachen Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Morgenröthe in Niederschelden ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Über die Tatbeute gibt es bislang keine Erkenntnisse.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell