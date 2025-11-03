Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere PKW mit spitzem Gegenstand beschädigt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Zwischen Freitagmorgen (31.10.2025) und Samstagnachmittag sind in Siegen-Weidenau mehrere PKW in der Straße Grube Neue Haardt beschädigt worden.

Der Besitzer eines Fahrzeugs stellte Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Kurze Zeit später bemerkte er, dass auch zwei weitere PKW zerkratzt wurden.

Augenscheinlich nutzten die Unbekannten einen spitzen Gegenstand. An allen Autos entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell