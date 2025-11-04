Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto und Kennzeichen gestohlen - #polsiwi

Siegen-Seelbach (ots)

Am Wochenende ist in der Zeit vom 31.10.2025, 18:00 Uhr bis 03.11.2025, 08:00 Uhr vom Hof eines Autohauses an der Freudenberger Straße ein Neuwagen entwendet worden.

Der oder die unbekannten Diebe hatten es auf einen weißen KIA Sorrento abgesehen. Zusätzlich stahlen sie noch das vordere und hintere Kennzeichen SI-CR 1330 von einem anderen Pkw.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise auf verdächtige Personen und zum Verbleib des Pkw sowie der entwendeten Kennzeichen unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell