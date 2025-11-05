Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Elektronikfachmarkt ein - Polizei sucht beschädigten Opel Zafira #polsiwi

Burbach/Siegen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.11.2025) ist es zu einem außergewöhnlichen Einbruch in einen Elektronikfachmarkt an der Jägerstraße in Burbach gekommen.

Bislang unbekannte Täter fuhren gegen 01:05 Uhr mit einem grauen oder silbernen Opel Zafira rückwärts in den Eingang des Fachmarktes. Dadurch drückte sich die Tür nach innen auf. Die unbekannten Täter betraten daraufhin den Laden. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie diverse Elektronikartikel. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich - beide schlank - beide ca. 175 cm groß - beide dunkel gekleidet, einer trug eine Sturmhaube, der andere eine Kapuze als Maskierung ins Gesicht gezogen.

In der Nacht zuvor (04.11.2025) geriet bereits schon einmal ein Opel Zafira ins Visier der Polizei. Gegen 00:10 Uhr wollten Beamte der Polizeiwache Siegen ein Fahrzeug auf der HTS anhalten und kontrollieren. Dieser mit zwei männlichen Personen besetzte Zafira flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, sodass eine Kontrolle nicht stattfinden konnte. Die Beamten fanden jedoch einen Vorschlaghammer, der möglicherweise aus dem Fahrzeug geworfen wurde.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Opel Zafira handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern oder einem beschädigten Opel Zafira nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell