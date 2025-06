Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 20-Jähriger in Erfurt angegriffen und schwer verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagabend wurde ein 20-jähriger Mann in der Mainzer Straße in Erfurt von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt. Gegen 23:40 Uhr näherten sich acht bislang unbekannte Täter dem jungen Mann und griffen ihn gemeinschaftlich an. Sie schlugen auf ihr Opfer ein und fügten ihm dabei schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte bereits kurze Zeit später einen Tatverdächtigen identifizieren. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Beziehungsstreitigkeit im persönlichen Umfeld des Opfers Hintergrund der Tat gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

