PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen 500 Meter Kupferkabel aus Funkturm - #polsiwi

Siegen (OT Eisern) (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter aus dem Funkturm auf der Eisernhardt rund 500 Meter Kupferkabel gestohlen.

Ein Zeuge stellte im Rahmen einer Routinekontrolle am Dienstagvormittag (04.11.2025) fest, dass zahlreiche Kabel fehlten. Diese wurden offenbar durch die Täter mittels einer Flex durchtrennt. Die Kabelummantelungen ließen sie anschließend vor Ort zurück.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren