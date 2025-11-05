Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen 500 Meter Kupferkabel aus Funkturm - #polsiwi

Siegen (OT Eisern) (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter aus dem Funkturm auf der Eisernhardt rund 500 Meter Kupferkabel gestohlen.

Ein Zeuge stellte im Rahmen einer Routinekontrolle am Dienstagvormittag (04.11.2025) fest, dass zahlreiche Kabel fehlten. Diese wurden offenbar durch die Täter mittels einer Flex durchtrennt. Die Kabelummantelungen ließen sie anschließend vor Ort zurück.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell