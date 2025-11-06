PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Wohnungen nach Brand in Haus unbewohnbar - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag (05.11.2025) in den Lerchenweg in Bad Berleburg alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 12:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus festgestellt.

Die Feuerwehr konnte bei Betreten des Hauses den Brandort im Bereich einer Wohnung lokalisieren und die verschlossene Wohnungstür aufbrechen. Anschließend begannen die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen stand eine Couch in Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Wohnungen sind aufgrund des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:27

    POL-SI: Da war die Luft raus - Diebe flüchten ohne Beute -#polsiwi

    Bad Berleburg - Aue (ots) - Zwei explosionsartige Geräusche haben Bewohner in der Straße Am Kapplerstein heute Nacht (05. November) aus dem Schlaf gerissen. Die Knallgeräusche waren durch Reifenplatzer verursacht worden, als Diebe versucht haben, eine Rüttelplatte zu entwenden. Gegen 1:50 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Polizei ein. Bereits nach wenigen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:52

    POL-SI: Unbekannte klauen 500 Meter Kupferkabel aus Funkturm - #polsiwi

    Siegen (OT Eisern) (ots) - Im Laufe der vergangenen Woche haben unbekannte Täter aus dem Funkturm auf der Eisernhardt rund 500 Meter Kupferkabel gestohlen. Ein Zeuge stellte im Rahmen einer Routinekontrolle am Dienstagvormittag (04.11.2025) fest, dass zahlreiche Kabel fehlten. Diese wurden offenbar durch die Täter mittels einer Flex durchtrennt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren