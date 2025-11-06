Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Wohnungen nach Brand in Haus unbewohnbar - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag (05.11.2025) in den Lerchenweg in Bad Berleburg alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 12:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus festgestellt.

Die Feuerwehr konnte bei Betreten des Hauses den Brandort im Bereich einer Wohnung lokalisieren und die verschlossene Wohnungstür aufbrechen. Anschließend begannen die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen stand eine Couch in Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Wohnungen sind aufgrund des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell