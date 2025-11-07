PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hebelmarken an Haustüren - Unbekannte versuchen in Wohnhäuser einzubrechen #polsiwi

Freudenberg/ Freudenberg-Oberholzklau (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend (06.11.2025) haben unbekannte Täter versucht, in zwei Wohnhäuser in Freudenberg und Freudenberg-Oberholzklau einzubrechen.

Am Donnerstagmittag stellte ein 27-Jähriger Hebelmarken an seiner Haustür in der Straße "Am Löh" in Oberholzklau fest. Einige Stunden später, gegen 18:45 Uhr, meldete sich eine 40-Jährige bei der Polizei. Sie fand bei ihrer Rückkehr ebenfalls Hebelmarken an der Haustür und informierte die Polizei.

In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht in die Häuser zu gelangen, sodass es bei Versuchen geblieben ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:08

    POL-SI: Kradfahrer fährt gegen stehenden Transporter und wird schwer verletzt - #polsiwi

    Bad Berleburg (OT Raumland) (ots) - Auf der B 480 ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (05.11.2025) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Krad von Raumland in Richtung Weidenhausen unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter. Der Fahrer des Transporters hielt auf Höhe des ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:03

    POL-SI: Mehrere Wohnungen nach Brand in Haus unbewohnbar - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag (05.11.2025) in den Lerchenweg in Bad Berleburg alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 12:30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus festgestellt. Die Feuerwehr konnte bei Betreten des Hauses den Brandort im Bereich einer Wohnung lokalisieren und die verschlossene Wohnungstür aufbrechen. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren