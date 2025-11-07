Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hebelmarken an Haustüren - Unbekannte versuchen in Wohnhäuser einzubrechen #polsiwi

Freudenberg/ Freudenberg-Oberholzklau (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend (06.11.2025) haben unbekannte Täter versucht, in zwei Wohnhäuser in Freudenberg und Freudenberg-Oberholzklau einzubrechen.

Am Donnerstagmittag stellte ein 27-Jähriger Hebelmarken an seiner Haustür in der Straße "Am Löh" in Oberholzklau fest. Einige Stunden später, gegen 18:45 Uhr, meldete sich eine 40-Jährige bei der Polizei. Sie fand bei ihrer Rückkehr ebenfalls Hebelmarken an der Haustür und informierte die Polizei.

In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht in die Häuser zu gelangen, sodass es bei Versuchen geblieben ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell