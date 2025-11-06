PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Unfallverursacher flüchtet nach Auffahrunfall - Zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

In Siegen-Geisweid sind am Mittwochmittag (05.11.2025) zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Ein 62-Jähriger war mit seinem 50-jährigen Beifahrer auf der Sohlbacher Straße in Richtung Siegen-Sohlbach unterwegs. An der Einmündung Hüttenstraße kam ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem PKW in entgegengesetzter Fahrtrichtung aus der Einbahnstraße und fuhr dem 62-Jährigen auf.

Als die Polizei zur Unfallaufnahme alarmiert wurde, flüchtete der Unfallverursacher mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen. Der 62-Jährige konnte die Flüchtigen jedoch beschreiben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen 18-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen war. Er verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis. Ob der junge Mann für den Unfall verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Unfall wurden der 62-Jährige und sein 50-jähriger Beifahrer verletzt. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Verursacherfahrzeug wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

