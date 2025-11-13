Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto gestohlen: Polizei schnappt drei Personen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.2025) wurde bei der Polizei in Siegen der Diebstahl eines grauen Audi A4 angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug in der Nacht zuvor durch unbekannte Täter in der Jahnstraße entwendet.

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei ergab sich ein Tatverdacht gegen drei Personen. Die Männer im Alter von 18, 19 und 20 waren bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Taten aufgefallen.

Zivile Beamte der Polizei begaben sich umgehend in die Fahndung und konnten den 18-Jährigen im Bereich der Welterstraße beobachten. Vor Ort stand auch der entwendete PKW, den der junge Mann mittels eines Schlüssels öffnete. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest.

Kurz darauf konnten im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes an der Hagener Straße in Siegen die beiden anderen Männer festgenommen werden.

Alle drei kamen mit zur Polizeiwache nach Weidenau. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Das Fahrzeug wurde an den Besitzer übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell