Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneut mehrere Verletzte nach Gefahrenbremsung auf Umweltspur - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

In Siegen-Weidenau ist es am Mittwoch (12.11.2025) erneut zu einem Unfall gekommen, da ein Bus auf der Umweltspur eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

Bereits am Dienstag berichtete die Polizei über einen ähnlichen Unfall, der sich zu Wochenstart in Weidenau ereignete.

Ein 37-jähriger PKW-Fahrer befuhr gegen 11:15 Uhr die Weidenauer Straße in Richtung Siegen. Auf Höhe einer Einmündung wollte er rechts in die Waldhausstraße abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den auf der Umweltspur befindlichen Linienbus.

Der 62-jährige Fahrer bremste abrupt ab, weshalb sich eine 32-Jährige, eine 59-Jährige sowie eine 48-Jährige im Bus leicht verletzten. Zwei Frauen wurden durch den Rettungsdienst betreut und konnten noch vor Ort entlassen werden. Die 48-Jährige kam ins Krankenhaus.

Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Verkehrskommissariat in Siegen übernommen.

