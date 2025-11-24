PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Samstagmorgen (22.11.), gegen 5.45 Uhr, wurde von einem Zeugen bemerkt, dass Unbekannte die Scheibe eines weißen Fiat einschlugen, der in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Ob aus dem Innenraum des Autos auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
