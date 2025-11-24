Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Samstagmorgen (22.11.), gegen 5.45 Uhr, wurde von einem Zeugen bemerkt, dass Unbekannte die Scheibe eines weißen Fiat einschlugen, der in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Ob aus dem Innenraum des Autos auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

