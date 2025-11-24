POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Michelstadt (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (21.11.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Ohrnbachtalstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Geld und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.
