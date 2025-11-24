PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (21.11.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Ohrnbachtalstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
  • 24.11.2025 – 09:11

    POL-DA: Birkenau: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

    Birkenau (ots) - Nachdem Kriminelle am Freitag (21.11.) in ein Einfamilienhaus in der Carl-Diem-Straße eingebrochen sind, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam zwischen 17.10 und 19.30 Uhr in das Wohnhaus. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Geld und Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu den Kriminellen werden vom ...

  • 24.11.2025 – 09:08

    POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

    Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (22.11.), 13.00 Uhr und der Nacht zum Montag (24.11.), 2.50 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über den Balkon Zutritt in eine Erdgeschosswohnung, flüchteten aber anschließend offenbar ohne ...

  • 24.11.2025 – 09:02

    POL-DA: Lorsch: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

    Lorsch (ots) - Am Samstagmorgen (22.11.), gegen 5.45 Uhr, wurde von einem Zeugen bemerkt, dass Unbekannte die Scheibe eines weißen Fiat einschlugen, der in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße abgestellt war. Ob aus dem Innenraum des Autos auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der ...

