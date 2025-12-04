Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251204-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl in Hamdorf gesucht

Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 11.11.2025 und dem 15.11.2025 kam es zu einem Diebstahl aus einem Container auf einem landwirtschaftlichen Hof im Weider Weg in Hamdorf, der oder die Täter stahlen Werkzeug aus einem unverschlossenen Container, der auf einem Hof in Hamdorf stand.

Der oder die Täter konnten den unverschlossenen Container ( Maße 2X7X3 Meter ) betreten und aus einem Regal dort drei Kettensägen und ein Flexgerät der Marke Stihl im Gesamtwert von ca 2000 Euro stehlen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten, wer kann Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Werkzeuge machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell