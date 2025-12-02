Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251202-1-pdnms Feuer Mülltonnen in Neumünster, Zeugen gesucht

Neumünster (ots)

Am heutigen frühen Morgen kam es zwischen 03.00 - 04.00 Uhr zu mehreren Bränden von Mülltonnen im Innenstadtbereich von Neumünster, verletzt wurde hierbei niemand. Gegen 03.16 Uhr wurde ein Mülltonnenbrand in der Schützenstraße / Gartenallee in Neumünster gemeldet, kurze Zeit später um 03.24 Uhr brannten ebenfalls mehrere Mülltonnen im Bereich der Hans-Fallada-Straße in Neumünster. In der Schützenstraße / Gartenallee brannten zwei Mülltonnen, ebenfalls wurden durch diesen Brand noch zwei Carports leicht beschädigt. In der Hans-Fallada-Straße standen die brennenden Mülltonnen neben einem Fahrradschuppen, durch das Feuer wurden ein Fahrrad und ein Mofa im Fahrradschuppen leicht beschädigt. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Sönke Petersen

