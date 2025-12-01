PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251201-1-PDNMS-Diebstahl bei Fußballspiel in Jevenstedt

Jevenstedt / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025 um 19.30 Uhr kam es während eines A- Jugend- Fußballspieles in Jevenstedt zu einem Diebstahl aus den Umkleidekabinen des Sportvereins.

In den Umkleidekabinen der großen Turnhalle in der Neuen Schulstraße durchwühlten unbekannte Täter die Sachen der heimischen und gegnerischen Mannschaft und entwendeten Portemonnaies, ein weißes Wallet der Marke Goyard, Bargeld, auffällige Schuhe der Marke Dior und eine Nike Golf Sporttasche.

Sie wurden von einer Zeugin überrascht und des Gebäudes verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass die Personen zuvor Gegenstände entwendet hatten, so dass die Polizei nicht hinzugezogen wurde.

Es handelte sich laut Aussage der Zeugin um drei circa 16-18 jährige, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung.

Die Polizei in Jevenstedt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer Angaben zu den Tätern machen kann. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jevenstedt 04337/ 295 124, jevenstedt.pst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

