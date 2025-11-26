POL-NMS: 20251126-1-PDNMS-Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Straßenverkehrsgefährdung in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Straßenverkehrsgefährdung in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 25.11.2025 fuhr eine weibliche Person mit ihrem Fahrzeug gegen mehrere andere Fahrzeuge und beschädigte diese. Sie entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es konnte festgestellt werden, dass sie alkoholisiert war und Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Gestern Morgen gegen 07:15 Uhr, wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. Polizeireviers in die Brüggemannstraße in Neumünster entsandt. Hier wurde durch mehrere Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, das in mehrere Fahrzeuge gefahren und diese beschädigt habe. Das Fahrzeug habe sich im Anschluss vom Unfallort entfernt.

Vor Ort konnten durch die Beamten drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Im Nahbereich konnte das durch Zeugen beschriebene unfallverursachende Fahrzeug abgeparkt aufgefunden werden.

Durch anschließende Ermittlungen konnte wenig später auch die 18-jährige polnische Fahrzeugführerin angetroffen werden. Diese ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund von Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubter Entfernen vom Unfallort.

