Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251124-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Wochenende ist es in Büdelsdorf zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom 22.11.2025 auf den 23.11.2025 ist es zwischen 16:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Emanuel-Geibel-Straße in Büdelsdorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Wohnhaus. Es wurde Schmuck und Bargeld in einer noch unbekannten Höhe entwendet.

Am 22.11.2025 kam es zwischen 17:00 Uhr und 18:50 Uhr in der Heimstraße in Büdelsdorf ebenfalls zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck in Höhe eines geringen Wertes entwendet.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten machen? Wer hat in dem relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder per Mail unter rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

