PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251124-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Wochenende ist es in Büdelsdorf zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom 22.11.2025 auf den 23.11.2025 ist es zwischen 16:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Emanuel-Geibel-Straße in Büdelsdorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Wohnhaus. Es wurde Schmuck und Bargeld in einer noch unbekannten Höhe entwendet.

Am 22.11.2025 kam es zwischen 17:00 Uhr und 18:50 Uhr in der Heimstraße in Büdelsdorf ebenfalls zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck in Höhe eines geringen Wertes entwendet.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten machen? Wer hat in dem relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder per Mail unter rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 08:47

    POL-NMS: 20251124-1-PDNMS-Diverse Glätteunfälle auf Autobahnen

    Neumünster (ots) - In der Nacht vom 23.11.2025 auf den 24.11.2025 ist es in der Region aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Es wurden Personen verletzt und es kam stellenweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zu besonders vorsichtiger Fahrweise. Gestern Abend kam es gegen 23:45 Uhr zu einem Unfall auf der A7 Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:25

    POL-NMS: 251121-3-pdnms Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Jevenstedt

    Jevenstedt ( Kreis RD-Eck ) (ots) - Am 21.11.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Jevenstedt. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am 21.11.2025 wurde eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein gegen 02:15 Uhr zu einer Tankstelle in der Itzehoer Straße in Jevenstedt entsandt. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:05

    POL-NMS: 251121-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Nortorf gesucht

    Nortorf (ots) - Am 20.11.2025 kam es gegen 11.05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Nortorf, ein unbekannter Täter wurde hierbei von unbeteiligten Zeugen gesehen und flüchtete über die Elbinger Straße bis zur Kollbergstraße, dort wurde er aus den Augen verloren. Der unbekannte Täter hatte zuvor, an verschiedenen Stellen am Einfamilienhaus an den Fenstern und an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren