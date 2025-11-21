Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251121-3-pdnms Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Jevenstedt

Jevenstedt ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 21.11.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Jevenstedt. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 21.11.2025 wurde eine Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholstein gegen 02:15 Uhr zu einer Tankstelle in der Itzehoer Straße in Jevenstedt entsandt. Hier war kurz zuvor der Einbruchalarm ausgelöst worden. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass die Eingangstür zerstört wurde. Die Täter gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Es wurden Zigarettenstangen und Bargeld entwendet. Den Videoaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass die drei Täter mit einem Fahrzeug das Tankstellengelände befuhren. An der dunklen Mercedes A- Klasse befanden sich Kennzeichen, die zuvor im Nahbereich entwendet wurden. Die Täter hielten sich nur etwa 2 Minuten innerhalb der Tankstelle auf. Die Täter können beschrieben werden: 1. Person

- schlank - schwarzer Kapuzenpullover, Maske, blaue Adidas Jogginghose, dunkle

Turnschuhe, Handschuhe 2. Person

- schlank - weiße Gesichtsmaske, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Adidas

Jogginghose, dunkle Schuhe, rötliche Handschuhe 3. Person

- kräftig - dunkle offene Jacke, darunter dunkler Kapuzenpullover, Kapuze mit hellem

Rand, Arbeitshose mit Tasche am Oberschenkel, Turnschuhe, Handschuhe Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 21.11.2025 in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Itzehoer Straße und dem angrenzenden Bereich gemacht? Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder per Mail an Rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell