POL-NMS: 251121-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Nortorf gesucht

Nortorf (ots)

Am 20.11.2025 kam es gegen 11.05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Nortorf, ein unbekannter Täter wurde hierbei von unbeteiligten Zeugen gesehen und flüchtete über die Elbinger Straße bis zur Kollbergstraße, dort wurde er aus den Augen verloren. Der unbekannte Täter hatte zuvor, an verschiedenen Stellen am Einfamilienhaus an den Fenstern und an der Terrassentür, versucht, diese aufzuhebeln, hierbei wurde er von Zeugen gestört und flüchtete. An dem Haus entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der flüchtende Täter war ca. 175 cm groß, er hatte eine schlanke Figur, dürfte ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein, er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit Kapuze.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Mann beobachten, wer kann Angaben zu seinem Verbleib machen?

Sachdienliche hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

