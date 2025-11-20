PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251120-1-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Gettorf

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 19.11.2025 wurde in Gettorf eine Schülerin durch ein Auto angefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 19.11.2025 wurde bei der Polizei in Gettorf angezeigt, dass ein 7-jähriges Mädchen gegen 13:10 Uhr mit einem Roller eine Straße überquerte und hierbei von einem Fahrzeug angefahren worden sei.

Das Mädchen habe die Straße Hasselrott aus Richtung der Kirchhofsallee befahren. An der Kreuzung habe sie die Süderstraße überquert, als die Ampel für sie grün gezeigt habe. Kurz bevor sie den gegenüberliegenden Gehweg erreicht habe, sei ein Auto gegen ihr Bein gefahren. Dieses müsste aus Richtung Hasselrott gekommen und nach rechts in die Süderstraße eingebogen sein. Der Fahrzeugführer habe nach dem Zusammenstoß nicht angehalten. Die Schülerin habe daher auch ihre Fahrt nach Hause fortgesetzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Schneefall und es ist nicht auszuschließen, dass der PKW aufgrund der Witterungseinflüsse ins Rutschen geraten ist.

Das Fahrzeug konnte durch die Schülerin lediglich als klein und weiß beschrieben werden.

Das Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt. An der Kreuzung hätten sich zum Unfallzeitpunkt weitere Fahrzeuge befunden.

Die Polizei in Gettorf ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht und fragt: Wer hat den Unfall am 19.11.2025 gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Hasselrott / Süderstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Melden sie sich bitte bei der Polizei in Gettorf unter 04346-2965000.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

