POL-NMS: 251118-2-pdnms Mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

Neumünster (ots)

In der Nacht vom 17.11.2025 auf den 18.11.2025 kam es zu drei Bränden an Müllcontainern in Neumünster, die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Zunächst wurde ein Papiercontainer am 17.11.2025 gegen 20.55 Uhr in der Rosenstraße in Neumünster in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell von der Berufsfeuerwehr Neumünster gelöscht werden. Ebenfalls noch am 17.11.2025 gegen 22.15 Uhr brannte ein Papiercontainer in der Lessingstraße in Neumünster, auch hier konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Am 18.11.2025 gegen 04.10 Uhr brannte schließlich noch ein Papiercontainer in der Gutenbergstraße in Neumünster, auch hier entstand nur am Container ein Schaden.

In allen drei Fällen gab es keine Verletzten, es ist in allen drei Fällen von Brandstiftung auszugehen.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte in der letzten Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

