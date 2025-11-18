PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251118-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Gettorf gesucht

Gettorf (ots)

Am 13.11.2025 kam es zwischen 14.30 Uhr und 18.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Steenredder in Gettorf, die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und stahlen neben Bargeld auch Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 043519080 oder auch 04351-89212600.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

