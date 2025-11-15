Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251115-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Hamdorf gesucht

Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 11.11.2025, 23.30 Uhr und dem 12.11.2025, 08.00 Uhr wurde in ein landwirtschaftlichen Betrieb in dem Weider Weg in Hamdorf eingebrochen, die unbekannten Täter stahlen hierbei unter anderem zwei hochwertige E-Bikes.

Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb befindet sich auch eine Werkstatt, aus dieser stahlen der oder die Täter die beiden E-Bikes wie auch noch weitere hochwertige Elektrogeräte, unter anderem Bohrmaschinen und ein Flexgerät. Die Elektrogeräte stammen von der Marke Bosch, die beiden E-Bikes von der Marke Böttcher, wobei ein Fahrrad schwarz und das andere blau war.

Es wurden Gegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich Hamdorf aufgefallen, wer kann Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

