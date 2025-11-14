Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251114-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raubüberfall in der Cafeteria einer Schule in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 14.11.2025 wurde eine Mitarbeiterin einer Schulcafeteria in Neumünster von zwei Personen überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Morgen des 14.11.2025, gegen 04:00 Uhr, beabsichtigte die 45-jährige Mitarbeiterin der Cafeteria einer Berufsschule in Neumünster ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Beim Betreten der Schulcafeteria im Hansaring, Ecke Roonstraße, traten zwei unbekannte Täter an sie heran. Einer ergriff die Geschädigte und gemeinsam betrat man die Cafeteria. Im Innenraum wurde von der Geschädigten Geld gefordert. Es wurde insgesamt ein geringer vierstelliger Betrag entwendet.

Die Geschädigte wurde leicht verletzt und stand unter Schock.

Die Täter flüchteten fußläufig und unerkannt in Richtung Steinkamp. Sie wurden als männlich, maskiert und komplett dunkel gekleidet beschrieben.

Die Kriminalpolizei in Neumünster bittet nun um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Wer hat am 14.11.2025 verdächtige Beobachtungen in der Roonstraße/ im Hansaring und den angrenzenden Straßen gemacht? Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 04321 / 9450.

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell