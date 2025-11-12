Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251112-1-PDNMS-Zeugenaufruf: Kater nach vermeintlicher Kollision mit Fahrzeug schwer verletzt

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 17.10.2025 wurde ein schwer verletzter Kater auf der Fahrbahn in Gettorf aufgefunden. Möglicherweise wurde dieser durch einen Verkehrsunfall verletzt.

Bereits Mitte Oktober wurde eine Funkstreifenbesatzung des PR Eckernförde gegen 08:30 Uhr nach Gettorf in die Kieler Chaussee entsandt.

Hier wurde ein schwer verletzter Kater aufgefunden. Durch eine ortsansässige Tierärztin konnte der Chip des Tieres ausgelesen und die Halter ermittelt werden.

Der Kater wies unter anderem einen gebrochenen Unterkiefer und ein schwer verletztes Auge auf. Nach Aussagen der Tierärzte deuteten diese Verletzungen auf eine Kollision mit einem fahrenden Fahrzeug hin. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Kater eingeschläfert werden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, da der Kater verletzt liegen gelassen und nicht direkt versorgt wurde und fragt daher: Wer hat am 17.10.2025 eine solche Kollision in der Kieler Chaussee beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben? Die Polizei in Gettorf nimmt Hinweise unter 04346-2965000 entgegen.

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell