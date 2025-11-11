POL-NMS: 20251111-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Am 08.11.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neumünster. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Am 08.11.2025 gegen 18:30 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. PR Neumünster in die Steenkoppel in Neumünster-Wittorf entsandt. Die Beamten konnten beim Eintreffen feststellen, dass der/die unbekannten Täter sich durch gewaltsames Einwirken auf die rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten. Hier wurden die Räume durchwühlt und durchsucht.

Es wurde eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich sowie Schmuck und Elektroartikel entwendet.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 08.11.2025 in den Nachmittag- bis Abendstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes sowie den angrenzenden Straßen beobachtet? Bei Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei in Neumünster 04321-9450.

